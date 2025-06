ALGHERO 29 giugno 2025 – Un incendio di grosse proporzioni è in corso nella borgata di Santa Maria La Palma, ad Alghero. Le fiamme hanno raggiunto anche il centro abitato. L’aeroporto è stato chiuso e i voli sono stati dirottati verso altri scali, tra cui Olbia e Cagliari.

Sul posto stanno operando il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco, il personale di Forestas e diverse squadre di associazioni di volontariato di Protezione civile. Anche i Barracelli sono stati mobilitati per supportare le operazioni di contenimento del rogo che minaccia la zona. In azione anche i Canadair e gli elicotteri per le operazioni di spegnimento aereo che proseguono senza sosta.

Sempre in queste ore un altro incendio sta interessando il territorio di Ossi, dove le fiamme stanno lambendo le abitazioni creando ulteriore preoccupazione in una giornata già segnata dall’emergenza fuoco in Sardegna.