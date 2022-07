Il bollettino giornaliero degli incendi in Sardegna ne registra due in Gallura. I roghi si solo alzati a Porto San Paolo, nei pressi dell’area del Don Diego, mentre quello più intenso, che ha messo a dura prova la macchina antincendio è scoppiato a Spiritu Santu non lontano dalla discarica del Cipnes.

Il corpo forestale ha inviato sul posto due elicotteri, il super puma e anche un canadair (come da immagine) mentre da terra hanno combattuto contro le fiamme i Vigili del Fuoco, Forestas e Barracelli di Loiri. Le operazioni di bonifica sono state affidate alle associazioni di Protezione Civile. Da un primo bilancio sarebbero andati in fumo almeno cinque ettari di macchia e alberi di pregio.