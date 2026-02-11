Tempio Pausania 11 febbraio 2026 – Poste Italiane ha presentato il nuovo centro logistico di distribuzione postale a Tempio Pausania. Questo nuovo impianto rappresenta un passo significativo per migliorare l’efficienza del servizio postale nella regione.

Il centro, dotato delle più moderne tecnologie, è stato progettato per gestire un volume crescente di pacchi e corrispondenza, rispondendo così alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. La struttura è stata inaugurata alla presenza di rappresentanti delle istituzioni locali e di dirigenti di Poste Italiane, che hanno sottolineato l’importanza di questo investimento per l’economia locale.

Il nuovo centro logistico non solo migliorerà la qualità del servizio per i cittadini, ma creerà anche nuove opportunità di lavoro nella zona. Durante la cerimonia di apertura, è stato evidenziato come l’iniziativa rientri in un più ampio piano di sviluppo infrastrutturale che Poste Italiane sta portando avanti in tutta Italia.

La struttura è stata progettata per essere sostenibile dal punto di vista ambientale, con soluzioni innovative per ridurre l’impatto ecologico. Questo riflette l’impegno di Poste Italiane verso pratiche aziendali responsabili e sostenibili.