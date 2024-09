OLBIA. La loro latitanza è durata poche ore: il tempo di visionare le telecamere di sorveglianza e bussare alle loro case. Il tentato furto è avvenuto intorno alle 23:00 di ieri in via Vittorio Veneto.

In tre hanno preso a calci l’ingresso fino a mandare il vetro in frantumi ma una volta entrati nel negozio è suonato l’allarme. Due di loro si sono diretti verso le casse ma le hanno trovate vuote e sono usciti di corsa. Il terzo li aspettava in macchina. Bottino: zero, neanche un bagnoschiuma.

I tre sono stati facilmente individuati e arrestati dagli agenti della Polizia di Stato, guidati dal vicequestore Raffaele Bracale. In queste ore si sta svolgendo il processo per direttissima. Si attende una comunicazione sull’esito da parte della Procura. Il negozio, temporaneamente chiuso., aprirà nel pomeriggio.