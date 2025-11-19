Olbia 19 novembre 2025 – È stata inaugurata Scienza in piazza 2025, il momento conclusivo di un anno di lavoro che ha coinvolto 700 studenti di 20 scuole del Nord Sardegna con il supporto di 90 docenti delle materie stem. La cerimonia di apertura si è svolta all’aeroporto Costa Smeralda alla presenza dell’assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura del comune di Olbia Sabrina Serra, che ha espresso la propria soddisfazione per il percorso svolto e ha ringraziato la professoressa Antonietta Carbone, i docenti in servizio e quelli in pensione, Geasar con il responsabile dello sviluppo rotte Mario Garau, le Forze dell’ordine, l’Università e tutti i relatori presenti.

La professoressa Antonietta Carbone, presidente della sezione olbiese di Mathesis, ha evidenziato come l’iniziativa punti non solo ad avvicinare il pubblico alle scienze, ma anche a creare occasioni di crescita per studenti e studentesse grazie al lavoro degli insegnanti e al contributo di esperti di livello internazionale. Il presidente dell’associazione Amici della biblioteca civica simpliciana Matteo Micozzi ha rivolto gli auguri ai partecipanti sottolineando lo spirito con cui affrontare queste giornate.

Le attività proseguiranno il 20 e il 21 novembre. Dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 17:30 gli studenti saranno protagonisti con exhibit e progetti scientifici realizzati nel corso dell’anno. Al piano terra dell’aeroporto i visitatori potranno osservare dimostrazioni e esperimenti anche interattivi presentati direttamente dagli alunni.

In parallelo, dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 17:30, si terranno le conferenze dedicate a temi che spazieranno dall’intelligenza artificiale e le sue applicazioni nelle neuroscienze, nella medicina, nell’economia, nell’arte e nella musica fino agli approfondimenti ambientali e alle riflessioni sui beni culturali e la letteratura. Entrambi i pomeriggi di divulgazione saranno aperti alle 15:00 da esibizioni musicali. Previsti anche i laboratori dedicati all’apprendimento del linguaggio Python e alla didattica ludica, sempre con il coinvolgimento diretto degli studenti.

Per tutta la durata della manifestazione il parcheggio dell’aeroporto sarà gratuito. All’uscita basterà mostrare al personale il biglietto dell’evento, consegnato all’ingresso, e il ticket del parcheggio. Le auto e i motocicli potranno sostare nel parcheggio principale, con un settore dedicato ai motocicli (B6). Gli spostamenti degli studenti saranno garantiti gratuitamente dall’Aspo, che fino a venerdì consentirà anche agli alunni arrivati in treno di raggiungere senza costi l’aeroporto Costa Smeralda.