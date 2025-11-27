Olbia – La Sardegna si racconta attraverso fili, colori e tradizioni antiche nella mostra “Trame di Sardegna, dall’azzurro del mare al rosso della terra”, ospitata all’Art Gallery dell’Aeroporto di Olbia “Costa Smeralda”.

L’esposizione, promossa dall’Associazione Accademia Sardegna nel Cuore con il supporto di In.Ser, è aperta tutti i giorni fino al 31 dicembre 2025. L’esposizione, ad ingresso gratuito, è rivolta anche alle scuole, che potranno prenotare visite guidate dedicate.

L’Accademia Sardegna nel Cuore nasce con l’obiettivo di custodire e tramandare l’eredità culturale dell’isola, un patrimonio che vive nei gesti, nei colori e nelle tradizioni delle nostre comunità. Il suo impegno quotidiano si traduce in un lavoro attento di valorizzazione delle radici, attraverso la ricerca, la raccolta e lo studio di abiti, accessori e testimonianze che raccontano la storia dei territori e delle persone che li hanno abitati.

Allo stesso tempo, l’Associazione opera per preservare le tradizioni e diffondere la cultura sarda, collaborando con collezionisti, artigiani, famiglie custodi di saperi antichi e studiosi che dedicano la loro vita alla cultura materiale sarda. Questo dialogo costante permette di proteggere un patrimonio fragile, ma straordinariamente ricco, fatto di tecniche artigianali, simboli e ritualità che rischierebbero di perdersi senza un lavoro di cura e di trasmissione.

In questa esposizione, la tradizione non è trattata come un elemento statico, ma come un patrimonio dinamico. I costumi non si limitano a essere contemplati: dialogano con il visitatore, invitandolo a scoprire cosa si cela dietro ogni cucitura e ogni colore. Le gonne dalle pieghe profonde, i corpetti in velluto finemente decorati, gli scialli ricamati a mano e i gioielli in filigrana diventano così strumenti di viaggio nel tempo.

È un racconto che unisce il passato al futuro, perché conoscere e comprendere queste tradizioni significa anche proteggerle, promuoverle e renderle accessibili a chi viaggia, a chi vive l’isola e soprattutto alle generazioni più giovani.

Attraverso “Trame di Sardegna”, l’Associazione rinnova il proprio impegno a custodire e trasmettere un patrimonio che appartiene non solo alla Sardegna, ma a chiunque si lasci affascinare dalla forza delle sue radici e dalla bellezza dei suoi simboli identitari.

Orari e informazioni

La mostra è aperta tutti i giorni dalle 9:00 – 13:00 e dalla 15:00 – 19:00

Ingresso gratuito

Aperta alle scuole – visite e percorsi didattici su prenotazione apsaccademiasardegnanelcuore@gmail.com