Olbia 19 ottobre 2025 – Venerdì 24 ottobre la Biblioteca Civica Simpliciana ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Incontri sul Golfo”, promossa dall’associazione culturale Insula Felix con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del comune di Olbia e in partenariato con il Festival Mediterranea di Alghero.

L’incontro, dal titolo “Imprenta – Storia della stampa in Sardegna e in Gallura. 500 anni di tipografia”, sarà dedicato al racconto dell’evoluzione dell’arte tipografica nell’Isola, dalle origini della scrittura all’invenzione della carta e della stampa, fino alla sua diffusione in Europa e in Sardegna alla fine del XV secolo.

Il percorso storico metterà in luce le prime pubblicazioni sarde, tra cui la “Carta de Logu” in lingua sarda, e le figure degli stampatori che hanno contribuito alla diffusione della cultura attraverso la tipografia. Un approfondimento sarà inoltre dedicato ai quotidiani e periodici regionali e locali che, negli ultimi cinquant’anni, hanno raccontato la vita di Olbia e della Gallura, insieme ai tipografi che hanno accompagnato la storia della stampa nel nord Sardegna.