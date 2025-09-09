Olbia 9 settembre 2025 – Una colata di vernice rossa ha imbrattato la roccia più iconica della Costa Smeralda, forse il soggetto più fotografato dell’intera Sardegna. Quel masso, che dagli anni Sessanta segna l’ingresso nell’area fondata dal principe Karim, è diventato teatro di una protesta dal forte impatto visivo. Accanto è comparso un cartello con la scritta “Palestina libera”.

Il rosso che scivola sulla pietra richiama il sangue delle vittime palestinesi, un’immagine capace di colpire immediatamente l’osservatore. Un gesto che lascia pochi dubbi sul significato e che appare collegato all’arrivo in Gallura di cittadini israeliani giunti in Gallura con i voli da Tel Aviv.

L’azione dimostrativa ha trasformato uno dei luoghi più conosciuti e simbolici del turismo internazionale in palcoscenico per una denuncia politica, destinata a far discutere ben oltre i confini dell’Isola.