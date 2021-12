È stata inaugurata questa mattina, al primo piano della Stazione Marittima di Olbia, la mostra “Illusion: nothing is as it seems”. L’esposizione coprodotta dalla Science Gallery of Ireland ed il Trinity College di Dublino che unisce arte, magia e scienza, sarà visitabile fino a marzo 2022.

Diciannove le illusioni ottiche alle quali potranno assistere i visitatori. “Si tratta di una mostra molto particolare – ha dichiarato Raimondo Schiavone, amministratore di Opificioinnova, che organizza l’evento -. Attraverso le opere di carattere artistico, vengono raccontate le illusioni della mente. L’esposizione dimostra come questa possa essere ingannata. Siamo contenti di aver portato la mostra qui ad Olbia – ha proseguito Schiavone -. Abbiamo infatti mantenuto l’impegno preso con il sindaco Nizzi”.

“Illusion”, inaugurata per la prima volta a Dublino, è stata esposta a New York e Washington, per poi arrivare a Cagliari. “E’ molto bello vedere un evento che ha fatto il giro del mondo – ha detto l’assessore all’Innovazione Tecnologica, Alessandro Fiorentino, il quale ha proceduto al consueto taglio del nastro -. Averla qui a Olbia è importante perché al suo interno si possono vedere cose uniche alle quali non siamo abituati”.

La tappa olbiese, organizzata in collaborazione con Innois e Fondazione Sardegna, vede la partecipazione del team di Sviluppo Performance Srl, presieduta da Alessandro Cossu. Nel corso della mattinata, il gruppo di SPS ha accolto i primi visitatori, illustrando le illusioni ottiche e i giochi di luce delle diciannove opere presenti.

“Durante la visita è assicurato il rispetto delle norme anti covid – fanno sapere gli organizzatori -. Per accedervi, infatti, è necessario essere muniti di green pass e gli oggetti della mostra toccati dagli spettatori vengono immediatamente sanificati”. Dopo Olbia, “Illusion: nothing is as it seems” verrà riproposta a Modena.

Per informazioni: illusion.opificioinnova.it; mail: [email protected].