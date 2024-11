La voce e i suoni del pianoforte di Ilaria Porceddu si fondono con il sax e l’elettronica di Emanuele Contis in un concerto di grande intensità che a Ferragosto porta in Costa Smeralda l’essenza della dualità.

Il prossimo 15 agosto, alle 20:30, la spiaggia di Cala Ghiaia, a pochi passi da Porto Cervo, farà da cornice al concerto “A due” dove mondi opposti ma complementari si mischiano per ricreare un’atmosfera suggestiva e raffinata che mette al centro la contaminazione musicale. La serata, con ingresso libero per il pubblico, è organizzata dal Consorzio Cala del Faro con la collaborazione della ditta Mota di Andrea Pica.

Gli artisti. Attualmente al lavoro al suo quarto disco, Ilaria Porceddu comincia a studiare pianoforte e canto all’età di 6 anni. Nel 2004 vince il Festival di Castrocaro e, dopo aver conseguito il diploma, da Cagliari si trasferisce a Roma dove collabora con Peppe Vessicchio e Marco Rinalduzzi. Con quest’ultimo realizza il suo primo album, dal titolo “Suono naturale”, pubblicato dalla Sony Music dopo la partecipazione a X-Factor.

Si laurea in arti e scienze dello spettacolo con una tesi in etnomusicologia sulla storia e la tradizione del canto sardo a chitarra ed entra nel cast de “Il pianeta proibito” di Luca Tommassini. Collabora poi con Ron e Gino Paoli. Il 14 febbraio 2013, in concomitanza con la sua partecipazione al Festival di Sanremo, in cui si classifica seconda nella categoria Giovani, pubblica il nuovo album “In equilibrio” (D’AltroCanto/EMI Music). Nel 2016 firma la colonna sonora del corto pluripremiato “Per Anna” che anticipa “Sas Arvures”, prima traccia del suo nuovo disco. Nel 2018 pubblica “Di questo parlo io” e nel 2020 “Sa Coia”, che celebra il suo ritorno in Sardegna. Attualmente ha fondato la prima scuola di cantautorato sull’Isola, “Indirizzo D’Autore”, che si trova nel cuore di Castello, a Cagliari.

Emanuele Contis è musicista trasversale, compositore e sound designer. Saxofonista, laurea in ingegneria civile e un master al Berklee College of Music in composizione di musica per cinema, tv e videogames, ha alle spalle una carriera di circa vent’anni tra jazz e musica contemporanea. Fondatore di SoundBetween srl, ha scritto musica originale per film, serie tv, documentari, cortometraggi, pubblicità e installazioni sonore. Ha firmato le musiche per importanti programmi televisivi italiani come “Nuovi eroi”, “Quante storie”, “Presa diretta”.

Gli altri eventi. Il concerto di Ferragosto sarà anticipato l’8 agosto a Cala del Faro dalla rassegna “Cinema sotto le stelle”, con la proiezione alle 21:30 di alcuni film del panorama cinematografico sardo. Nella stessa location il 10 è in programma il “Cala del Faro live” con il concerto del “Gavino Loche duo…quasi trio con Serenella Lunesu” dalle 22:00. Il 12 agosto, sempre dalle 22:00, si esibiranno Solosophia e Marco Borrini. L’appuntamento conclusivo del calendario estivo messo a punto dal Consorzio è previsto il 22 agosto con “Cinema sotto le stelle” alle 21:30.

