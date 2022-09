Il centrodestra vince in tutti i collegi uninominali di Camera e Senato, ed elegge anche Marcello Pera di Fratelli d’Italia, l’unico candidato non sardo che approderà in Parlamento voluto dal partito di Giorgia Meloni.

In Senato entrano: Marcello Pera (FdI), Antonella Zedda (FdI), Giovannino Satta (FdI), Marco Meloni (Pd) e Sabrina Licheri (M5s).

Alla Camera i quattro vincitori dei quattro collegi: Dario Giagoni (Lega), Barbara Polo (FdI), Gianni Lampis (FdI), Ugo Cappellacci (Forza Italia).

Dei sette provenienti dal proporzionale per la Camera, sono sicuri Salvatore Deidda (FdI), Francesco Mura (FdI), Silvio Lai (Pd) e Emiliano Fenu (M5s).

Secondo l’Ansa sarebbero ancora da definire gli ultimi tre seggi. ballo ci sarebbero Lina Lunesu (Lega), Pietro Pittalis (Forza Italia), Romina Mura (PD), Francesca Ghirra (Alleanza Sinistra-Verdi), ma c’è anche la possibilità che uno dei seggi scatti a favore della quarta nella lista FdI Manuela Lai, o per la terza nel listino M5s Susanna Cherchi.