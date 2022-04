★VIDEO★ PORTO ROTONDO. Ci sono due opere che fanno capo a Mario Ceroli che stanno per vedere la luce: la prima riguarda la fine dei lavori del teatro greco e la seconda sarà ospitata all’interno della chiesa artistica di San Lorenzo.

Da una parte tutta la laicità della storia dell’antica Grecia, della Roma imperiale e dalla Sardegna con la rivisitazione del pozzo pre nuragico di Santa Cristina e i giganti di Mont’è Prama e dall’altra l’opera confessionale dell’apertura del Mar Rosso. La prima serie di alto rilievi attiene al teatro mentre l’opera religiosa è pensata per completare l’allestimento della chiesa monumentale di cui Ceroli condivide la paternità con il collega Andrea Cascella.

Le due importanti novità sono state annunciate dal conte Luigi Donà Dalle Rose nel corso della conferenza stampa di presentazione del cartellone degli eventi estivi del 2022.

All’incontro tra con i giornalisti ha partecipato l’amministrazione comunale di Olbia nelle figure degli assessori Marco Balata (Tusrimo) e Sabrina Serra (Cultura): “Abbiamo messo il teatro al centro degli eventi – ha detto la vicesindaca – e abbiamo messo in piedi un importante calendario adatto sia a un pubblico giovane che a un pubblico adulto. É un lavoro frutto di tanti partner pensato per mettere al centro Porto Rotondo come perla culturale del territorio di Olbia”.

“Mi piace sottolineare – ha aggiunto Marco Balata – che per due anni di fila Porto Rotondo è stata premiata a Brera per la manifestazione “Vita da Amare” dedicata alle persone che vivono con disabilità. Questo è un elemento di prestigio non solo per il borgo ma per tutta la Sardegna”.

Per il presidente del Consorzio, Leonardo Salvemini “il tavolo condiviso nato per la realizzazione del calendario degli eventi si è concretizzato guardando al futuro con un’attenzione speciale rivolta ai giovani in un rapporto tra sostenibilità e ambiente. Ci sarà tanta musica, arte, spettacolo, i migliori doppiatori italiani con “Voci tra le onde”, libri, incontri a tema e tanti altri appuntamenti”.

In chiusura ha preso la parola il creatore visionario di Porto Rotondo, il conte Luigi Donà Dalle Rose: “Il borgo deve essere completato e ringrazio il consorzio e il Comune per il nuovo centro sportivo (inaugurato questa mattina, ndr). Ho in programma a breve un incontro con il sindaco di Olbia per terminare finalmente il teatro con il museo nel sottopiano e la chiesa per la quale l’artista Mario Ceroli ha progettato una meravigliosa onda che rappresenta l’apertura del Mar Rosso”. Al termine della conferenza lo abbiamo intervistato: di seguito il video ▼