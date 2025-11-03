Fine settimana ricco di soddisfazioni per gli atleti olbiesi del Team Antonio Carta, protagonisti di eccellenti risultati nelle competizioni regionali di taekwondo a Orosei.

Mattia Petta si è distinto al Trofeo Kim & Liu Sardegna conquistando la medaglia d’oro nelle forme. Ha poi aggiunto un argento nel combattimento, confermando preparazione e determinazione.

Nei campionati regionali di combattimento Christian Staicu ha conquistato il terzo posto dopo un incontro intenso e combattuto fino agli ultimi secondi, mentre Diego Piccinnu, al rientro dopo diversi anni di assenza, ha dimostrato carattere, tecnica e passione.