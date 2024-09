SAN PANTALEO. Due mondi opposti che viaggiano su binari paralleli ma complementari. Il tango dei celebri compositori Astor Piazzolla e Carlos Gardél si fonde con il jazz di Javier Girotto in un concerto per sax e quartetto d’archi che chiude in grande stile il Sound, Stone & Soul Festival.

La serata. “Dal jazz al tango passando per…Girotto” andrà in scena mercoledì 18 settembre tra le rocce granitiche della suggestiva cornice del borgo di San Pantaleo. L’evento, in piazzale via Molise, è organizzato dal Circolo musicale Laborintus di Sassari insieme al Consorzio Turistico San Pantaleo. A partire dalle 22:00 il sassofonista Luca Chessa e l’Ensemble Enarmonia, composto da Alessandro Puggioni, Alessio Manca, Gioele Lumbau e Daniele Fiori, proporranno al pubblico una serie di brani rivisitati dove la potenza del sax incontra l’eleganza del quartetto d’archi tradizionale.

Gli artisti. Luca Chessa è un sassofonista laureato con 110 al conservatorio Luigi Canepa di Sassari, sotto la guida dei maestri Valter Nicodemi e Dario Balzan. Ha partecipato a concerti con diverse formazioni di sassofoni e ha collaborato con il regista Mariano Corda per lo spettacolo teatrale “Bandera”.

Ha suonato come sassofonista contralto per l’Ente Concerti Maria Luisa De Carolis nelle stagioni liriche 2007 e 2011. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di 1° sassofono tenore con l’orchestra giovanile di Ripatransone dal 2006 al 2009. Nel 2010 e 2011 è stato 1° sax alto con l’orchestra di fiati Alpe Adria e ha collaborato con l’orchestra sinfonica Fenaroli e la BigBand Fenaroli. Nel 2013 ha suonato come 1° sax soprano con l’Orchestra dei Conservatori della Sardegna. Con il Saxari Ensemble ha vinto premi in concorsi nazionali, inclusi il primo premio assoluto a Magliano Sabina nel 2008 e il concorso SilVer 2017 a Empoli. Dal 2015 collabora con l’Orchestra Jazz della Sardegna e attualmente suona con diverse formazioni, tra cui Saxari Ensemble e Saxari Quartet. È inoltre docente di sassofono presso il liceo classico Azuni di Sassari.

Il quartetto d’archi Enarmonia è l’espressione cameristica dell’associazione Progetto Enarmonia che collabora con realtà associative locali e musicisti di rilievo. Nel 2021 ha promosso diverse iniziative, tra cui la stagione concertistica “Classica in seminario 2021”, la rassegna di beneficenza “I Concerti al Carmelo” e “Note di Speranza 2021” in collaborazione con l’associazione Mondo-X Sardegna. Ha partecipato anche al Molara Music Festival 2021, nei consorzi di Puntaldia e Punta Molara e preso parte a diversi festival ideati dalla Musiklab Aca-demy e dall’associazione Arte in Musica. I suoi membri affiancano l’attività artistica a quella didattica, insegnano all’interno delle istituzioni AFAM e nelle scuole superiori.

Assaggi di vino. Come gli altri appuntamenti del Festival, l’evento si aprirà alle 19:30 con “assaggi di vino” offerti dalle Tenute Faladas di Luras. La cantina si trova alle pendici del Monte Limbara, nel cuore della Gallura. Sotto lo slogan “Occorre pazienza per coltivare quello che si ama”, dalle vigne di Giovani Brundu e Claudio Bellu si ottengono i pregiati vermentini “Kenalìa” e “Linal’du”, il rosato “Isckèntu”, nebbiolo, e i rossi “Kelùna”, sangiovese, e “Nannieddu” nebbiolo, questi ultimi tre con la denominazione Colli del Limbara Igt. L’azienda aderisce a “La strada del Vermentino di Gallura”, un percorso on the road alla scoperta di cantine e aziende del territorio e dei loro prodotti.

Il “Sound, Stone & Soul Festival” è organizzato dal Circolo musicale Laborintus di Sassari, da quarant’anni impegnato nel promuovere eventi originali e di rilievo tra cultura e musica in tutta l’Isola, insieme al Consorzio Turistico di San Pantaleo. Il Festival è finanziato anche dalla Fondazione di Sardegna, dalla Regione Sardegna e gode del patrocinio del comune di Olbia e della Confcommercio Nord Sardegna. Rientra inoltre nella rete degli eventi promossi e finanziati dal progetto “Salude & Trigu” della Camera di Commercio di Sassari. Collabora alla manifestazione anche la società Alberea che, impegnata da anni per arginare l’emergenza climatica, in occasione della manifestazione garantisce la piantumazione di venti alberi del “bosco Laborintus” nel comune di Olbia. Si consiglia di parcheggiare l’auto all’ingresso del borgo.