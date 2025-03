Torna il Talent Day all’Ipsar Costa Smeralda di Arzachena. L’appuntamento è fissato per mercoledì 2 aprile ed è l’unico in Sardegna interamente dedicato all’incontro tra imprese, studenti e persone in cerca di occupazione nei settori della ristorazione e del turismo.

L’evento è stato presentato questa mattina a Olbia nella sede di Confcommercio in via Ogliastra. Per il secondo anno consecutivo, l’Istituto Alberghiero è stato scelto come sede dell’iniziativa, grazie alla disponibilità del dirigente Antonello Pannella che ha ribadito l’impegno della scuola nel creare sinergie con il territorio. Nel 2024 i colloqui furono circa un centinaio. “Quest’anno – ha detto Pannella – puntiamo a superare quei numeri”.

La giornata si aprirà con un convegno in cui sarà presentata una ricerca del professore di marketing Giacomo Del Chiappa, seguito dall’intervento della responsabile risorse umane di Cortesa e Geasar, Tonia Burghesu, testimonial dell’edizione 2025. Dalla mattina via ai colloqui B2B con 30 aziende pronte ad assumere e formare nuove figure professionali. Attese imprese della ristorazione, dei pubblici esercizi e alcune strutture ricettive, interessate a profili come camerieri e baristi.

“Esiste un ampio bacino di ristoranti aperti tutto l’anno – ha spiegato Marco Mura, presidente Fipe Gallura -. Oggi c’è una domanda concreta di stabilizzazione. Il nostro compito è far capire ai ragazzi che l’esperienza stagionale può essere un primo passo verso un impiego duraturo”.

Sul fronte organizzativo, il dirigente Confcommercio Gianni Azara ha sottolineato la volontà di valorizzare le aziende locali anche attraverso l’organizzazione di workshop durante il Talent Day, mentre Alessandro Carta, presidente Confcommercio territoriale di Arzachena, ha ribadito la necessità di fare squadra: “Sono momenti di crescita per tutto il territorio. Serve più consapevolezza sull’importanza di questi eventi”.

L’Ipsar Costa Smeralda, con i suoi 600 iscritti, si prepara a “schierare” oltre 200 partecipanti, ai quali si aggiungeranno le altre persone in cerca di occupazione. “Vogliamo crederci e investire” ha detto in chiusura il responsabile Confcommercio Gallura Nino Seu.

