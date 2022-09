OLBIA. Ultimo rush di campagna elettorale per il Terzo Polo a guida Carlo Calenda. Domani, martedì 20 settembre ad Olbia, presso il Jazz Hotel, sarà presente la ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, che chiude il suo tour elettorale in Sardegna.

Una proposta politica riformista, liberale, popolare, europeista che archivia il metodo del conflitto ideologico. Questi alcuni punti chiave del progetto del Terzo Polo per l’Italia e per l’isola. L’incontro sarà l’occasione di presentare il programma e i candidati della lista “Azione – Italia Viva – Calenda”.

Tanti i big in campo. Da parlamentari uscenti ad amministratori locali. Tra i candidati il leader di Azione anche la stessa ministra che punta ad un posto a Montecitorio, seguita dal senatore uscente Giuseppe Luigi Cucca, Laura Pinna e Francesco Chessa, segretario di Sassari in Azione.

Mentre alla Camera nel collegio uninominale nord Sardegna è in corsa la commercialista sassarese Maria Giovanna Pedoni. Al senato nel plurinominale sono presenti Guido Garau, Elvira Evangelista (anche lei senatrice uscente) e Maurizio Cerniglia, vicesindaco di Iglesias, mentre al collegio uninominale nord Sardegna per il senato è in corsa Valerio Zuccheddu.

Sarà presente il segretario di Gallura in Azione, l’olbiese Gianfranco Sanna che sottolinea come “l’Agenda Calenda sia la migliore per la Sardegna per affrontare le difficoltà degli ultimi anni: attenzione alle imprese, un nuovo piano trasporti da e per l’Isola ed un rafforzamento dei servizi pubblici e delle infrastrutture grazie ad una revisione degli obiettivi regionali del PNRR”.

Si invitano alla partecipazione gli Amministratori, le Associazioni datoriali e sindacali, le associazioni e i cittadini al fine di contribuire al dibattito.