Studia il cervello attraverso le nanotecnologie, al suo attivo sei pubblicazioni e due brevetti, e la tesi di dottorato, conseguita cum laude, è stata decretata dalla SISSA (Scuola Internazionale Studi Superiori Avanzati) come la migliore in Italia nel campo delle neuroscienze. Per il trentenne olbiese Ivo Calaresu, che attualmente lavora come ricercatore all’Institut Interdisciplinaire de neurosciences di Bordeaux, in Francia, si tratta di un traguardo frutto di grande impegno e passione.

“Guardandomi indietro e pensando a tutta la fatica fatta, non posso che essere soddisfatto – commenta Calaresu -. Ogni quattro anni, la Scuola Internazionale Studi Superiori Avanzati, dove ho preso il dottorato, premia la miglior tesi in matematica, fisica e neuoscienze. La mia è stata scelta per le neuroscienze. Il lavoro che ho svolto è stato riconosciuto e non posso che esserne felice”.

La tesi del ricercatore olbiese, scritta in inglese e dal titolo “New generation of nanostructured sensors and electrodes to bypass CNS lesions”, tratta di lesioni del sistema nervoso centrale. “Con il mio gruppo di studio abbiamo lavorato ad un progetto europeo chiamato ‘By Axon’. L’obiettivo era quello di sviluppare alcuni bypass per lesioni spinali. Per intenderci, pensiamo ad una lesione nel midollo spinale. Tu vuoi inviare un segnale che nasce da una parte e trasportarlo dall’altra, per saltare l’interruzione. Nello sviluppare questi prototipi ho pubblicato sei articoli e due brevetti. Uno è già depositato e per l’altro sto aspettando la valutazione”.

Il progetto che ha visto protagonista Ivo Calarsu ha avuto una durata di quattro anni ed è stato finanziato dall’Unione Europea per 4 milioni di euro.

“Non siamo riusciti a produrre uno strumento utile a far camminare le persone – dice il ricercatore olbiese – perché, come si può intuire, non è una cosa che si fa in pochi anni ma il mio ex capo è già al lavoro in un progetto sulla falsariga del precedente che va ad implementare e sviluppare questi sensori”.

I brevetti depositati da Calaresu, infatti, sono online e a disposizione della comunità scientifica che vi può attingere per nuove ricerche o per approfondire la stessa.

“Il premio della SISSA lo vedo come un traguardo non solo mio ma di tutto il gruppo di lavoro. Infatti – aggiunge il trentenne olbiese – è l’ambiente intorno che ti permette di raggiungere certi risultati”.

Ora Calaresu ha lasciato Trieste, dove ha conseguito il dottorato, e vive in Francia. “Qui all’Institut Interdisciplinaire de neurosciences di Bordeaux, dove ho un contratto post-dottorato, sto lavorando sulle encefalopatie autoimmuni. Attraverso la microscopia studio il cervello ed essendomi specializzato in questo campo sto utilizzando le nanotecnologie per lavorare su cose di interesse neuroscientifico, neurobiologico, malattie legate al sistema nervoso e malattie neurodegenerative”.

Tra i sogni nel cassetto del ricercatore olbiese, quello di tornare in Sardegna. “Avrei dovuto iniziare a lavorare all’Università di Cagliari ma ho scelto di andare all’estero, pensando di dover cogliere ora questa opportunità. Rientrare in Sardegna rappresenta la mia massima aspirazione. Chi lo sa – conclude Ivo Calaresu -, magari un domani riuscirò ad avere nella mia terra, il mio laboratorio!”.