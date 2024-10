Il Cipnes, nel proprio sito istituzionale comunica che alla scadenza del 30 agosto 2023 per le manifestazioni di interesse, non è giunta alcuna proposta migliorativa per il rilancio del Geovillage rispetto a quella presentata dalla Fondazione Salima, la cui società operativa è la Alma srl con sede a Olbia.

Questo significa che sarà quest’ultima, una volta sottoscritto il contratto con il Cipnes, ad acquisire il complesso turistico-ricettivo nel distretto produttivo di Olbia.

L’operazione ha un valore di circa 11 milioni di euro e – sulla base dell’intesa preliminare sottoscritta nel maggio 2023 – la Alma srl ha già versato 1 milione di euro di cauzione e 2 milioni come anticipo. Il contratto definitivo sarà firmato nei prossimi mesi, a seguito della presentazione di un dettagliato piano industriale e con il compimento di altri obblighi contrattuali.

Il progetto della Alma prevede che il Geovillage sia 4 cose insieme:

* Scuola Internazionale in lingua inglese dalle elementari alle superiori

* Campus universitario con gli alloggi per gli studenti fuorisede

* Hotel a 4 o 5 stelle

* Centro sportivo per la collettività

La scuola Internazionale, che avrà sede nell’area dell’attuale Piazzetta, sarà privata e sarà rivolta agli alunni dai 5 ai 18 anni, coprendo il percorso di studi dalle elementari alle superiori (per questi ultimi non sono saturi ancora decisi gli indirizzi). Le lezioni saranno svolte totalmente in lingua inglese e saranno tenute da insegnanti di madre lingua. L’obiettivo è quello di attrarre, a regime, 500 studenti dall’estero, dal resto d’Italia e, ovviamente, da Olbia e dalla Sardegna.

Per la Scuola Internazionale, Alma prevede tre step:

Fase 1 (entro settembre 2025) Scuola con capacità di ospitare complessivamente circa 150-200 studenti.

Fase 2 (entro 30 settembre 2026) Scuola con capacità di ospitare complessivamente circa 200-300 studenti.

Fase 3 (entro 60 mesi dalla sottoscrizione dell’intesa preliminare) Scuola con capacità di ospitare complessivamente circa 500 studenti. La Scuola avrà a disposizione la piscina olimpionica (50mx25m), al momento scoperta, ma per la quale si ritiene possa essere prevista una copertura per un utilizzo anche invernale, e i 3 campi da tennis più vicini alla struttura alberghiera.

Alma gestirà anche il centro benessere dell’hotel. E avrà a disposizione, esattamente come la Scuola Internazionale, la piscina olimpica (50mx25m) e 3 campi da tennis. Collegato all’albergo, c’è il Borgo, composto da 63 camere, che prioritariamente saranno destinate all’ospitalità dei docenti della Scuola Internazionale.

Il Cipnes Gallura – quale comodatario – manterrà il controllo programmatorio, gestionale e manutentivo dei campi di calcio e calcetto, della piscina coperta con vasca di lunghezza di 25 metri, del Palasport e degli 8 campi da tennis non direttamente gestiti dalla Fondazione Salima. Sono stati già pubblicati gli avvisi per il Palasport e la piscina.