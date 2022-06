Il Figari International Short Film Fest, giunto alla sua 12esima edizione, ritorna a Golfo Aranci. La rassegna cinematografica dedicata ai cortometraggi andrà in scena da venerdì 17 a mercoledì 22 giugno.

Oltre 55 i titoli in gara provenienti da 26 Paesi, selezionati fra gli oltre 1.500 pervenuti da tutto il mondo, e cinque le sezioni principali del concorso: nazionale, internazionale, animazione e scarpette Rosse. La sezione “siamanti grezzi” sarà interamente dedicata e giudicata dai ragazzi delle scuole superiori di Olbia, mentre una giuria composta da appassionati cinefili di varie età decreterà il premio del pubblico.

I premi speciali saranno dedicati ai migliori giovani attori italiani. Attesi in particolare i riconoscimenti speciali, uno su tutti il Premio Beatrice Bracco, alla miglior giovane attrice dell’annoche sarà Ludovica Martino, interprete in “Skam – Italia”, “Il Campione e “Security” di Peter Chelsom.

Per l’edizione 2022 i giurati d’eccezione saranno: Francesco Montanari, Giorgia Surina, Ema Stokholma, Le Perle di Pinna e Tess Masazza. All’evento cinematografico parteciperà anche la giornalista Sonia Serafini.

“Possiamo affermare con orgoglio – dichiara il direttore artistico del Festival, Matteo Pianezzi – che il Figari International Short Film Fest è l’appuntamento più atteso per quanto concerne l’industria cinematografica breve nazionale.

Abbiamo ritenuto che il Figari fosse un evento peculiare di Golfo Aranci che, non solo lo tenne a battesimo, ma gli diede pure il nome. Per questo siamo particolarmente contenti di poter riabbracciare da noi tutta la splendida macchina organizzativa di un evento che riteniamo un gioiello della stagione estiva golfoarancina”.

“È il tipo di manifestazione in cui crediamo – dice il sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas -, capace di unire arte, cultura, turismo ed intrattenimento in un unico contenitore. Da quest’anno il Figari Film Fest torna a casa”.

“Abbiamo lavorato assieme agli organizzatori – afferma l’assessore al Turismo del comune di Golfo Aranci, Luigi Romano – per offrire il volto migliore e l’accoglienza più calda ad una manifestazione che ci consente di aprire nel migliore dei modi una estate che si preannuncia straordinaria sia in termini di presenze che di offerta di eventi”.

La prima serata di venerdì 17 si terrà sulla spiaggia di Cala Sassari, la seconda nella splendida cornice di Cala Moresca, mentre dal 19 le pellicole verranno proiettato sul lungomare di Golfo Aranci.

“Grazie al Comune di Golfo Aranci – fanno sapere gli organizzatori -, al Ministero della Cultura, alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Fondazione Sardegna Film Commission, alla Fondazione di Sardegna e alla Camera di Commercio di Sassari oltre ai numerosi sponsor e partner, anche quest’anno si potrà tornare a godere del grande cinema in presenza.

Per partecipare al Festival sarà possibile accedere a tutti gli eventi professionali attraverso un accredito, mentre per assistere alle proiezioni serali, gratuite e aperte al pubblico, in regime di totale sicurezza, sarà sufficiente recarsi in anticipo rispetto all’orario di inizio (21:15) in modo da potersi assicurare un posto. Solo per la serata di Cala Moresca sarà necessario prenotare il proprio posto inviando una mail all’indirizzo [email protected].