Aglientu 9 agosto 2025 – Dopo anni lontano dalle scene, i fratelli Giovanni e Giuseppe Carboni tornano con il Falò, il gruppo che negli anni Novanta ha contribuito a rinnovare la musica tradizionale sarda. Il rientro sarà sul palco della 53ª Festa del Turista, organizzata dalla Pro loco di Aglientu, con Capitani Coraggiosi, un tributo a Claudio Baglioni e Gianni Morandi.

A partire dalle 21:00 di domenica 10 agosto, il concerto in piazza segnerà il ritorno di una formazione composta da ottimi musicisti e caratterizzata da nuove voci e polistrumentisti di alto livello: Giovanni Carboni (tastiere e voce), Giuseppe Carboni (chitarre e voce), Michele Sardiello (chitarra elettrica), Paolo Carboni (basso e voce), Andrea Carboni (tastiere) e Rocco Pontillo (batteria). Completano l’organico le coriste Alessandra Luzzu e Federica Carboni.

La storia del Falò comincia nel 1995, quando i due fratelli, già attivi come musicisti nel panorama della musica leggera in Sardegna, decidono di dedicarsi interamente alla valorizzazione della cultura e della lingua sarda. Il loro approccio trova subito una cifra originale: arrangiare in chiave moderna i brani popolari appresi fin dall’infanzia.

Il debutto discografico arriva nel 1997 con Sa Festa, prodotto dall’etichetta “Gente Nuova” di Giovanni Leonardi, contenente tredici brani tradizionali reinterpretati in chiave contemporanea. Seguono Procurad’e moderare (2000), tratto dall’omonimo spettacolo replicato in oltre 120 località della Sardegna, e Zente Mia (2003), che alterna brani popolari a composizioni originali. Negli anni successivi arrivano anche Andalas de vida e Falò Live, oltre al primo lavoro Fogu, inciso nel 1994 con il nome originario “Thatani”.

Nel tempo, il Falò ha stretto legami artistici con figure di spicco della cultura sarda come il prof. Nicola Tanda, il prof. Massimo Pittau, Antonio Strinna, Franco Stefano Ruiu e Gerolamo Zazzu, mantenendo un equilibrio costante tra innovazione e radici.

Dal 1994 al 2016 il gruppo ha collezionato concerti in tutta l’isola e nei circoli dei sardi, partecipazioni televisive su Sardegna Canta, incisioni in studio e progetti culturali di ampio respiro come Giovani orizzonti, ciclo televisivo trasmesso da Videolina e dedicato alla diffusione della cultura musicale sarda nelle scuole.

Dopo la lunga pausa forzata dalla pandemia, il Falò ha scelto di ripartire con due progetti: un tributo alla musica italiana e una nuova produzione teatrale legata alle tradizioni isolane. Ad Aglientu, il concerto in piazza sarà l’occasione per ritrovare una band che, in trent’anni di attività, ha unito passione, ricerca e amore per la Sardegna.