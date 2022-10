PORTO CERVO. Il direttore marittimo nord Sardegna Giorgio Castronuovo si è recato ieri, giovedì 20 ottobre, in visita istituzionale presso l’Ufficio locale marittimo di Porto Cervo.

Accompagnato dal 1° luogotenente Arialdo Deiara, titolare dell’Ufficio locale marittimo, ha incontrato il personale militare in servizio e ha visitato le strutture dell’Autorità Marittima.

Durante la visita, Castronuovo ha espresso parole di compiacimento per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrate nello svolgimento del servizio, evidenziando il fondamentale ruolo di prossimità alla costa ed al mare degli Uffici marittimi periferici, vero punto di riferimento per i comuni costieri e per tutti i cittadini che frequentano le spiagge e il mare.

Al termine della visita, il Comandante ha formulato la dedica sul Libro d’Onore.