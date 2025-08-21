Porto Cervo 21 agosto 2025 – Sarà Tommaso Cerno, direttore del quotidiano Il Tempo, il protagonista del sesto incontro della rassegna letteraria Porto Cervo Libri, in programma venerdì 22 agosto alle 19:30 nella spiaggetta della Piazzetta Centrale di Porto Cervo. Per la prima volta in Sardegna, il giornalista e opinionista porterà il suo percorso professionale e il suo pensiero sui temi di attualità.

L’appuntamento, organizzato dal Consorzio Costa Smeralda, vedrà Cerno intervistato dal giornalista Giorgio Fresu. Partendo dal volume “A Noi”, edito da Rizzoli nella collana Best Bur, racconterà la sua carriera e rifletterà sull’evoluzione del dibattito pubblico italiano.

Nato a Udine, Cerno ha alle spalle una lunga esperienza nelle redazioni dei principali quotidiani e settimanali nazionali. Dopo gli inizi al Messaggero Veneto, è passato a L’Espresso, poi a la Repubblica di cui è stato condirettore. Ha diretto Il Messaggero Veneto, L’Espresso, L’Identità e da marzo 2024 è direttore de Il Tempo. Nel 2018 è stato eletto senatore con il Partito Democratico. Ha condotto il programma D-Day su Rai Tre ed è tra gli opinionisti più presenti su Mediaset, Rai e La7.

Tra le sue opere figurano Affa Taffa (2010), La macchina del fango scritto con Emiliano Fittipaldi (2011), Inferno – La Commedia del potere (2013) e A noi! (2015). L’incontro, incastonato nel calendario estivo della Costa Smeralda, sarà a ingresso libero e gratuito.