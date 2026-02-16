Olbia 16 febbraio 2026 – Il corpo di Giovanni Moscatelli, 88 anni, è affiorato nelle acque del porto Isola Bianca. L’uomo era scomparso da Tarquinia, nel Lazio, giovedì scorso.

La Capitaneria di Porto di Olbia, guidata da Gianluca D’Agostino, non ha ancora confermato le generalità dell’anziano dopo le verifiche di rito ma il braccialetto del Pronto soccorso del Giovanni Paolo II, dove l’anziano era stato ricoverato per qualche ora prima del suo allontanamento, trovato al suo polso è un indizio chiaro. Sono in corso gli esami tecnici per accertare le cause del decesso. Gli approfondimenti dovranno chiarire le circostanze che hanno portato alla morte dell’88enne.