L’8 Marzo, Giornata internazionale della donna, per ricordare ma soprattutto per andare oltre. La sezione di Olbia della Italy BPW, Federazione Italiana Donne Arte Professioni Affari, con il patrocinio del Comune di Olbia, organizza un evento per celebrare l’indipendenza femminile ed il principio ancora troppo spesso negato delle pari opportunità:

“Il coraggio delle donne – 100 sciarpe contro i pregiudizi”. In piazza Crispi dalle 10.30, in un piacevole contesto artistico, con la collaborazione del Liceo Classico Gramsci, del Liceo Artistico De André e del Black Swan di SD Ballet Center Academy verranno evocate figure femminili contemporanee che, per la singolarità delle loro esperienze umane in ambiti politici e sociali, nella scienza, nelle arti e nelle professioni, sono riuscite con determinazione e coraggio ad attuare concretamente il principio di parità di genere.

Fidapa Olbia ringrazia fin da ora la giornalista Maria Pintore che farà da conduttrice, Centro Musica che ha gentilmente messo a disposizione attrezzature e tecnico del suono, Prospettiva Donna che parteciperà attivamente e tutti coloro che vorranno condividere questo evento con interesse ed attenzione.