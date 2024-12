OLBIA. Il Tar ha dato ragione al comune di Olbia. Lo “sfratto” del mercato da San Pantaleo e il contemporaneo spostamento in via Poletti e via Sangallo è legittimo. Il Tribunale amministrativo della Sardegna ha respinto l’istanza cautelare presentata dagli ambulanti che, al contrario, si ritenevano penalizzati nel cambio di sede.

La formula con cui si è espresso il Tribunale non lascia dubbi: “Non sussistono i presupposti per disporre la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati con cui il comune di Olbia ha disposto il trasferimento del mercato di San Pantaleo in nuova e diversa area”.

Per il Tar non ci sono elementi per venir meno allo spostamento del mercato del giovedì: “Il Comune non ha fatto venir meno le concessioni degli stalli mercatali dei ricorrenti che dunque possono comunque svolgere l’attività lavorativa, seppure nella nuova collocazione prevista per il mercato del giovedì non più a San Pantaleo”.