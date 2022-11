La sentenza del Tar non lascia spazio a interpretazioni. La giunta comunale di Loiri Porto San Paolo non rispetta le quote rosa e per questo motivo dovrà essere azzerata. Al Tribunale amministrativo della Sardegna si era rivolta la consigliera di Parità della Regione Sardegna, Maria Tiziana Putzolu, che ha vinto il ricorso richiesto dal capogruppo di minoranza del comune gallurese, Maurizio Zirottu sul mancato rispetto della norma all’interno dell’esecutivo del sindaco Francesco Lai.

La Giunta del sindaco Francesco Lai, insediata nel giugno scorso, era formata da quattro uomini e una sola donna: oltre al primo cittadino, Teodoro Andrea Piredda (Vice Sindaco), Antonello Molino, Riccardo Biancu e Alessia Folino.

“Prendiamo atto di quanto è avvenuto al Tar – ha commentato Zirottu -. Noi avevamo rilevato la questione fin dal primo consiglio comunale ma il sindaco, con un atto di pura arroganza, ha ignorato la norma dicendoci che lui sarebbe andato avanti ugualmente. Noi della minoranza, già dal momento dell’insediamento, abbiamo dichiarato che avremmo fatto un’opposizione costruttiva cercando, in questo senso, collaborazione con la maggioranza che non ci ha minimamente preso in considerazione. Noi siamo persone serie e abbiamo fatto il nostro dovere impugnando la delibera per garantire uguali diritti per tutti. Ora faremo un’interrogazione e il sindaco ci risponderà”.

Dal canto suo, il sindaco Francesco Lai ha già dichiarato di essere al lavoro per la formazione della nuova giunta. “Procederò domani stesso alla nomina della nuova giunta in ottemperanza alla sentenza del Tar. Nonostante ci siano moltissimi casi, anche di comuni sardi che nel passato e anche nel presente non abbiano rispettato e non rispettino la percentuale del 40%, si è scelto di colpire il Comune di Loiri Porto San Paolo. Di questo dovrà rispondere la consigliera di Parità, che si è prestata ad una richiesta della minoranza”.

Secondo il sindaco si tratta di “un’assurdità della norma che prevede (a fasi alterne) il conteggio del sindaco, all’interno della percentuale da rispettare, nonostante il sindaco non sia nominato, ma bensì eletto direttamente dai cittadini. Nella scorsa consiliatura pur di rispettare la norma prevista nella cosiddetta Legge Delrio, ho nominato due assessore esterne che mi avevano garantito la disponibilità del tempo necessario a svolgere il delicato incarico. Evidentemente la minoranza che ha armato la consigliera di Parità regionale non ha altri argomenti per controbattere alla nostra azione amministrativa. Non intendiamo perdere ulteriore tempo, e procederemo già domani in serata, dopo aver riunito la maggioranza, a formalizzare il nuovo esecutivo”.