OLBIA. L’ispettore superiore della Polizia di Stato Giuseppe Sanna, comandante della Polizia Stradale di Olbia, è andato in pensione. Oggi, 30 settembre 2022, ha effettuato la sua ultima pattuglia in servizio.

Originario di Bosa, classe 1962, è arrivato a Olbia dopo il corso di formazione alla scuola di Polizia di Cesena nel 1986. Da allora la sua carriera è stata interamente svolta presso la Polstrada del capoluogo gallurese che lo ha portato a diventarne il comandante nell’agosto del 2019.

Oggi, dopo 3 anni intensi, tra pandemia e attività che non ha eguali in Sardegna, lascia il reparto per godersi la meritata pensione. “Amici e colleghi si stringono in un caloroso abbraccio per augurargli una felice e lunga prosecuzione di vita”.