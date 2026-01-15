Olbia 15 gennaio 2026. Due giorni di studio e pratica dedicati al teatro fisico e al lavoro sul clown. Il 24 e 25 gennaio a Olbia è in programma il seminario intensivo Il clown e l’oggetto, condotto da Emmanuel Gallot-Lavallée.

L’iniziativa si terrà negli spazi del Suentu Lab, in via Basilicata 24. Il seminario è pensato come un laboratorio di approfondimento sul rapporto tra il clown e l’oggetto scenico, inteso come elemento narrativo e partner di gioco nella costruzione dell’azione teatrale.

Il percorso formativo si rivolge ad attori, performer e a chi opera nell’ambito del teatro e delle arti sceniche interessato a esplorare il linguaggio del clown attraverso un approccio pratico e intensivo. Le attività si svilupperanno nell’arco di due giornate consecutive, con un lavoro centrato sull’esperienza diretta e sull’esplorazione del gesto, del corpo e della relazione con gli oggetti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo mail maime.circoteatro@gmail.com o al numero 327 543 7221.