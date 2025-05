OLBIA. Sono ufficialmente aperte in Sardegna le audizioni per Il Cantagiro, lo storico festival dedicato alla musica emergente fondato da Enzo De Carlo nel 1962. L’iniziativa, che da oltre sessant’anni rappresenta una delle principali vetrine per nuovi talenti italiani, offre quest’anno la possibilità di partecipare gratuitamente alle selezioni sia online (per tutta la Sardegna) sia in presenza nella città di Olbia (SS).

Il Cantagiro si conferma così un’occasione unica per giovani artisti e band isolane che desiderano mettersi in gioco e raggiungere il grande pubblico. Chi supererà le selezioni regionali avrà l’opportunità di accedere alle fasi nazionali che si terranno a Senigallia nel 2025, entrando a far parte di una kermesse musicale che ha fatto la storia dello spettacolo italiano.

Per partecipare alle audizioni gratuite, è possibile scegliere tra la modalità online, aperta a tutti i residenti in Sardegna, oppure presentarsi direttamente a Olbia per la selezione in presenza. Gli interessati possono contattare l’agente di zona, Simona Salis, al numero 377 2888598 o scrivere all’email casting.eventi.sardegna@gmail.com per ricevere tutte le informazioni necessarie.

L’iniziativa è patrocinata da UNICEF e sostenuta da importanti media partner nazionali. Il Cantagiro, con il suo slogan “Una storia, un’emozione, un’opportunità”, continua a essere un punto di riferimento per chi sogna di trasformare la propria passione per la musica in una carriera professionale.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile visitare il sito ufficiale www.ilcantagiro.com o scrivere a segreteria@ilcantagiro.com.