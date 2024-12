Alessandra Todde è la prima candidata ufficiale alle prossime elezioni regionali della Sardegna che potrebbero svolgersi nel mese di febbraio del 2024. La deputata, 54 anni, nuorese, ingegnere informatico, è stata indicata dai partiti e sigle che al momento compongono il “campo largo”: Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Europa Verde – Sinistra Sarda – Possibile, A Innantis, Orizzonte Comune, Sinistra Futura, Centro Democratico, Demos – Orizzonte Sinistra.

“Siamo certi – dicono i consiglieri regionali del M5s che esprimono grande soddisfazione per la scelta dalla vicepresidente del partito – che Alessandra Todde saprà rispondere al meglio alle esigenze di crescita e rinnovamento che i sardi e la Sardegna attendono e chiedono da tempo. Le elezioni regionali del 2024 sono una grande occasione per sottrarre la Sardegna alla guida della peggiore Giunta della storia dell’Autonomia. Siamo pronti a questa sfida e con rinnovato entusiasmo e rinnovate energie lavoreremo nei territori per portare a tutti i cittadini la nostra proposta”.

Questa mattina, venerdì 10 novembre, il PD ha convocato una conferenza stampa a Cagliari. Il panorama politico regionale non è affatto cristallizzato ma, al momento, i Progressisti presieduti dall’ex sindaco di Cagliari Massimo Zedda, gli indipendentisti di Liberu e +Europa si sono sfilati dal campo largo mentre si attende l’ufficialità della posizione di Renato Soru che dovrebbe sciogliere le riserve nella giornata di Sabato.