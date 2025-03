Ritorna in Gallura il Camp ufficiale del FC Barcelona, unico appuntamento in Sardegna e tappa di apertura dei Barça Camps Europa 2025. L’iniziativa si svolgerà dal 15 al 20 giugno prossimi allo stadio comunale di Monti. L’evento è realizzato in collaborazione con il comune di Olbia e quello di Monti.

L’attività è rivolta a bambini e bambine dai 5 ai 17 anni. Tutti gli allenamenti saranno guidati dagli allenatori ufficiali della Cantera blaugrana, affiancati dai tecnici SySport. Lo staff sarà composto da professionisti con qualifiche UEFA A e B, un fisioterapista, un nutrizionista e altre figure di supporto. I partecipanti alloggeranno a Olbia.

Chi prenderà parte al Camp potrà essere selezionato per partecipare alla Barça Academy World Cup 2026 a Barcellona, oppure alla Barça Asia Cup 2025 in Giappone e alla Barça Las Americas Cup 2025 a Santo Domingo.

Nel 2024 tredici giovani calciatori sardi, selezionati a Olbia, sono stati ammessi alla Barça Academy World Cup 2025 in programma dal 13 al 17 aprile a Barcellona. Altri tre hanno già partecipato con il Team Italia alla Barça Asia Cup 2024 a Nara, vincendo il torneo nella categoria Under 11.

Il Camp Olbia-Monti 2025 sarà organizzato da SySport, partner ufficiale del club catalano per Italia, Francia, Belgio e Lussemburgo. Le iscrizioni sono aperte sul sito Barça Academy >.

“Il nostro augurio è che molte famiglie sarde e italiane non vogliano perdere l’occasione di potersi allenare una settimana con i tecnici del Barça – dichiarano Symon Buda e Simona Cenci, fondatori di SySport -. Olbia, Monti, la Gallura e la Sardegna rappresentano una delle tappe più belle del nostro programma”.