La città di Olbia ospiterà il 30° Campionato del Mediterraneo di Karate, un evento che riunirà 425 atleti provenienti da 18 nazioni del bacino del Mediterraneo, rendendo la Sardegna protagonista delle arti marziali.

Il prestigioso evento sportivo rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto dal movimento FIJLKAM Karate in Sardegna, soprattutto nel settore giovanile, che ha ottenuto successi significativi a livello internazionale. L’organizzazione è curata dall’Aton Club Karate di Olbia, sotto la guida del maestro Sergio Setzu, vice presidente regionale FIJLKAM per il settore karate. L’evento è patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal comune di Olbia, e le competizioni si svolgeranno presso il Geovillage di Olbia.

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha espresso il suo entusiasmo: “Lo sport trasmette valori fondamentali come rispetto, disciplina e amicizia. Come amministratore pubblico, continuo a promuovere eventi di questo tipo nella nostra città, convinto che siano un investimento importante, specialmente per diffondere valori che uniscono sport e amicizia”.

Riconoscimento per il karate in Sardegna. La scelta di Olbia come sede di questo evento internazionale riflette il progresso del karate sardo, che negli ultimi anni ha visto emergere giovani talenti a livello mondiale. Il maestro Setzu ha sottolineato l’importanza di questo evento, frutto di un duro lavoro organizzativo e sportivo, che porta grande orgoglio alla Gallura e all’intera Sardegna.

Evento di portata internazionale. Il campionato vedrà gare in kata e kumite per cadetti, junior e senior, con competizioni individuali e a squadre. Un’aggiunta speciale sarà la competizione di Beach Karate, che si terrà nella cornice della spiaggia Riva Azzurra di Cannigione, offrendo un’esperienza unica grazie alla bellezza naturale della Costa Smeralda.

Presenza di campioni internazionali. Tra gli atleti di spicco partecipanti vi sono medagliati e campioni del mondo, olimpici ed europei come Terryana D’Onofrio, Maria Torres Garcia e Ivan Kvesic, che offriranno un’esibizione sportiva di altissimo livello.

Campionato di rilevanza globale. Considerato il quarto evento più importante nel mondo del karate, dopo i campionati del mondo, i giochi olimpici e i campionati europei, il Campionato del Mediterraneo rappresenta una piattaforma cruciale per promuovere il karate a livello internazionale, contribuendo alla diffusione e alla crescita della disciplina.

Saranno presenti personalità di rilievo come Antonio Espinós, presidente della Federazione Mondiale di Karate (WKF), e Davide Benetello, presidente della Federazione Italiana di Karate, a testimoniare l’importanza dell’evento per lo sviluppo globale del karate.