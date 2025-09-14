Golfo Aranci 14 settembre 2025 – Sabato 20 settembre il lungomare di Golfo Aranci si trasformerà in una discoteca a cielo aperto con “I Wan’t My ‘90s”, il party che farà rivivere tutta l’energia e il ritmo travolgente degli anni Novanta. Dalle 21:00, con ingresso gratuito, la Costa si accenderà di musica, luci e spettacolo.

Protagonista assoluto sarà Alex Gaudino, dj e produttore di fama mondiale, che ha fatto ballare milioni di persone con hit planetarie come “Destination Calabria”, “Watch Out” e “I’m in love”. La sua presenza a Golfo Aranci porta in Sardegna il sound che ha conquistato festival e club in Europa, Stati Uniti e Asia.

A infiammare ulteriormente la serata ci saranno Alice Baruk, DJ Gass e MKanu, pronti a guidare il pubblico in un viaggio musicale che unirà le icone dance dei ’90 alle sonorità che hanno segnato intere generazioni. L’organizzazione porta la firma di Cogito Communication Srl, con la direzione artistica di Nello Simioli.