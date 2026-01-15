Golfo Aranci 15 gennaio 2026 – Un momento di confronto sul presente e sul futuro della pesca a Golfo Aranci. Giovedì 23 gennaio, alle 16:00, il Salone Multimediale San Giuseppe di via Libertà 142 ospiterà l’incontro dedicato al tema dei pescatori tra storia, tradizioni e restrizioni, con uno sguardo rivolto alle prospettive del settore.

L’appuntamento vedrà l’introduzione e la moderazione dell’avvocato Andrea Viola, presidente del Consorzio pescatori. Sono previsti i saluti istituzionali prima dell’avvio del dibattito.

Al centro dell’incontro gli interventi dei pescatori e dei rappresentanti del comparto, chiamati a portare testimonianze dirette e contributi sullo stato della pesca e sulle difficoltà legate al quadro normativo e gestionale.

Parteciperanno l’onorevole Giandiego Gatta, responsabile nazionale del Dipartimento pesca di Forza Italia, l’ingegnere Domenico Bagalà, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, e l’onorevole Pietro Pittalis, vicepresidente della Commissione giustizia.

L’iniziativa si propone come occasione di dialogo tra operatori del mare e rappresentanti istituzionali, in un contesto locale fortemente legato alla tradizione della pesca e alle sue ricadute economiche e sociali.