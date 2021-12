★VIDEO★ Nessun paesaggio di montagna bianco di neve o atmosfere di alberi addobbati vicini ai caminetti. Per gli auguri di un sereno Natale abbiamo scelto di realizzare una puntata speciale delle “Spiagge d’inverno”. Vi porteremo in un angolo di bellezza molto caro agli olbiesi e a tutti coloro che hanno scelto di vivere nel nord est della Sardegna. Dal belvedere di Coda Cavallo ci siamo spinti fino a sua maestà Tavolara, gigantesco scoglio sicuro baluardo per la nostra comunità. Nel tratto, non mancherà di stupirvi lo spettacolo delle “piscine di Molara” come non le avete mai viste. Di seguito il video e Buon Natale da Olbianova ►