Olbia 3 novembre 2025 – Prosegue a Olbia il ciclo di incontri La Sardegna verso l’Unesco, dedicato alla valorizzazione della civiltà nuragica come patrimonio identitario e risorsa di sviluppo per l’isola. Il secondo appuntamento, in programma il 5 novembre dalle 17:30 alle 19:00 nell’Aula Magna del Consorzio Polo Universitario di via Porto Romano 8, sarà incentrato sul tema “Tecniche, innovazione e trasmissione di saperi: i metallurghi nuragici”.

L’iniziativa, che dopo il debutto del 22 ottobre torna a coinvolgere la città, vedrà gli interventi di Gianfranco Cocco, socio dell’Associazione promotrice del progetto, e dell’archeologo Franco Campus. L’obiettivo è raccontare con un linguaggio accessibile e contemporaneo la complessità della civiltà nuragica, testimone di una cultura millenaria che ancora oggi rappresenta un elemento distintivo e un potenziale motore di crescita per la Sardegna.