Si sono svolti questa mattina a Lisbona i funerali privati del principe Karim Aga Khan IV, quarantanovesimo imam dei musulmani ismailiti nazariti. La cerimonia è stata trasmessa in diretta streaming su The Ismaili TV e molte persone, anche dalla Sardegna e soprattutto dalla Gallura, hanno potuto tributare a distanza l’ultimo omaggio al principe, che creò la Costa Smeralda e contribuì in maniera determinante allo sviluppo del turismo in Sardegna.

Nella giornata di oggi il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, ha proclamato il lutto cittadino per rendere omaggio alla memoria di sua altezza Karim Aga Khan IV. Le bandiere del palazzo comunale sono esposte a mezz’asta e i cittadini, le istituzioni e le attività commerciali hanno osservato un minuto di raccoglimento in suo onore.

Momenti di ricordo saranno organizzati anche nell’isola. Martedì prossimo, alle ore 18,00 il consiglio comunale di Arzachena si riunirà in sessione straordinaria e seduta pubblica con un unico punto all’ordine del giorno: l’omaggio alla memoria di sua altezza il principe Karim Aga Khan IV.