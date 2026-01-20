Olbia 20 gennaio 2026. I Bud Brothers saranno anche nel 2026 a Casa Sanremo. I fratelli Giovanni Budroni e Giantore Budroni si esibiranno il 26 febbraio al Teatro Palafiori nell’ambito di Casa Sanremo Live Box, confermando una presenza che arriva dopo il successo della precedente edizione, capace di superare le centomila visualizzazioni sui social.

Sul palco salirà una formazione rinnovata. Accanto a Giovanni Budroni al sax e Giantore Budroni al pianoforte e voce, ci saranno Alessia Zuddas alla voce, Sergio Piredda alla batteria e percussioni e Marina Deiana al basso. Il repertorio prevede un omaggio a James Senese e a Pino Daniele. “Omaggeremo il grande James Senese, saxofonista degli Showman, Napoli centrale e Pino Daniele – esordiscono i fratelli Budroni -. La nostra seconda uscita sul palco sarà la ciliegina sulla torta”.

Nel corso della manifestazione è prevista anche una terza presenza sul palco dei Budroni. “Saliremo sul palco con una terza Budroni. Infatti accompagneremo sul palco Lucia Budroni che farà un omaggio ad Ornella Vanoni“.

Ampio spazio sarà riservato ai giovani. “Ho dato spazio anche ai giovani talenti – commenta il maestro Giovanni Budroni -. Durante questi ultimi mesi ho selezionato tredici giovani talenti provenienti da tutta l’isola, essendo io Partner ufficiale di Casa Sanremo Live Box per la Sardegna”. I nomi selezionati sono Fabrizio Lampioni, Julie Murrighile, Lucia Budroni, Veronica Satta, Giuseppe Piras, Denise Feroleto, Gianpaolo Satta, Walter Puddinu, Sophia Varchetta, Aurora Manunta, Sophia Loverci e Gioia Gosciu in duo, Serena Toscano.

I giovani artisti si esibiranno davanti a produttori e inviati di etichette discografiche durante i giorni del festival. È prevista inoltre la possibilità di partecipare a master class di alta formazione musicale con Franco Fussi, foniatra, e con Ivan Lazzara e Fabio Lazzara, vocal coach di Andrea Bocelli e Lara Fabian.

Le dirette televisive saranno trasmesse sul canale 254 del digitale terrestre dalle 9:00 e in streaming su cinquanta piattaforme online. Il progetto nasce dalla collaborazione con il Consorzio Gruppo Eventi e con il direttore artistico di Casa Sanremo Live Box, Ciro Barbato, insieme a Maria Puca, addetto stampa di Casa Sanremo.

Tra i programmi per il 2026 anche il Cantabimbo regionale in diversi centri e feste paesane e una serie di concerti dei Bud Brothers. La partenza per Sanremo è prevista per il 24 febbraio, con esibizioni il 26 febbraio.