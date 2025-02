OLBIA. È in programma lunedì 3 febbraio alle 10.30, presso la Camera di Commercio in via Capoverde, un incontro dedicato a Hub4Fin, il progetto che offre alle imprese sarde strumenti innovativi di finanza alternativa e supporto strategico per la crescita. L’evento sarà rivolto a imprenditori e professionisti interessati a nuove opportunità di sviluppo.

Hub4Fin è un’iniziativa innovativa che mira a sostenere le aziende nella ricerca di finanziamenti alternativi, superando i tradizionali canali bancari. Il progetto, promosso dal sistema camerale della Sardegna in collaborazione con le Università di Sassari e Cagliari e il Banco di Sardegna, offre consulenza gratuita e strumenti per accedere a fonti di finanziamento come minibond, crowdfunding, venture capital, private equity e quotazioni in borsa.

“Le aziende devono adattarsi ai rapidi cambiamenti del mercato – sottolinea Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio di Sassari -. Hub4Fin non è solo un supporto concreto, ma rappresenta una visione strategica per il territorio”. Il programma prevede il coinvolgimento di mentor, coach e advisor selezionati tramite bando pubblico, pronti ad accompagnare le imprese nella pianificazione di strategie efficaci per l’innovazione e la crescita.

L’incontro di Olbia sarà un’occasione per scoprire i vantaggi di Hub4Fin, approfondire le modalità di accesso ai servizi e confrontarsi con esperti del settore. Per partecipare, è possibile iscriversi online compilando questo modulo >.

Hub4Fin rientra nel programma e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, finanziato dal PNRR – Next Generation EU, con l’obiettivo di favorire la transizione digitale e la crescita economica del territorio.