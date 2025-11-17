Gentile Redazione,

desidero esprimere pubblicamente la mia profonda gratitudine al reparto di Oculistica dell’ospedale Civile di Alghero e, in particolare, alla dottoressa Valeria Turtas, una vera eccellenza della Sanità sarda.

Sono stata sottoposta a un intervento per un distacco di retina, una procedura complessa e delicata che la dottoressa Turtas, insieme al dottor Marco Salvo, ha eseguito con straordinaria precisione, professionalità e umanità. Grazie al loro intervento oggi sto bene e posso vivere con la serenità che temevo di aver perduto. La cura, l’attenzione e la sicurezza che entrambi hanno trasmesso in ogni fase sono un sostegno prezioso per chi affronta momenti così difficili.

Ringrazio tutto il servizio, sotto la guida del primario, il dottor Pierangelo Pintore (da poco in pensione). Medici, infermieri e OSS lavorano con grande competenza e sensibilità, accompagnando le persone nei giorni più delicati con rispetto e professionalità. Sono una squadra unita e attenta, capace di far sentire ogni paziente accolto.

Il reparto di Oculistica dell’ospedale Civile di Alghero è un riferimento essenziale per tutto il nord Sardegna e non solo. Da Olbia siamo costretti a percorrere molti chilometri per interventi così complessi perché non esistono alternative disponibili più vicine.

Le criticità sono evidenti: una sola sala d’attesa condivisa con altri due reparti, spazi limitati e un carico di lavoro elevatissimo. Nonostante queste condizioni difficili, il personale continua ogni giorno a garantire professionalità, ascolto e dedizione. Opera in un reparto che merita molto di più e che attende da tempo i lavori di ristrutturazione necessari per offrire spazi adeguati e moderni. È indispensabile che questi interventi arrivino al più presto, perché un territorio così vasto e popoloso non può fare a meno di un servizio fondamentale che oggi si sostiene soprattutto grazie al valore umano e professionale di chi ci lavora.

La mia guarigione porta il nome della dottoressa Valeria Turtas e dell’intero staff che, con impegno silenzioso e instancabile, restituiscono speranza e salute alle persone. A loro va il mio ringraziamento più sincero.

Con profonda gratitudine,

Lettera firmata