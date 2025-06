Da Olbia dritto ad Arezzo, con il rock in valigia. Hella Socio & La Olbia Bene, formazione musicale della città gallurese, ha conquistato le finali di “Arezzo Wave”, esibiendosi sul palco dell’ACR Contea di Oristano. La vittoria delle selezione regionale apre alla band le porte del prestigioso festival che si terrà ad Arezzo il prossimo ottobre. Un traguardo che porta il nome della Sardegna e di Olbia in uno dei contesti musicali più importanti d’Italia.

Gabriele Cossu (frontman, voce e chitarra), Daniele Pitzoi (basso e cori), Alessio Deiana (chitarra e cori), Cristiano Pitturru (chitarra e cori) e Paolo Addis (batteria) compongono la formazione che ha saputo distinguersi tra i partecipanti regionali, conquistando il pubblico e la giuria con il proprio sound indie rock.

“Arezzo Wave” rappresenta dal 1987 una delle vetrine più importanti per la musica emergente italiana e internazionale. Tra i suoi palchi si sono esibiti negli anni gruppi che hanno fatto la storia del rock italiano come Negrita, Afterhours, Marlene Kuntz e Fast Animals and Slow Kids.

La qualificazione alla finale è un’opportunità unica per portare la musica indipendente sarda su un palcoscenico di respiro internazionale. La band è ora alla ricerca di sponsor che possano sostenere il progetto e permettere ai cinque musicisti di rappresentare l’Isola nella competizione nazionale.

Per Hella Socio & La Olbia Bene si tratta di un passaggio decisivo nel suo percorso artistico: un’opportunità per misurarsi con realtà musicali provenienti da tutta Italia e portare il proprio stile su un palcoscenico di rilievo. La finale di ottobre ad Arezzo sarà molto più di una competizione: il banco di prova per dimostrare che la scena musicale sarda è viva, originale e pronta a imporsi anche fuori dall’Isola.