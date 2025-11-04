Olbia 4 novembre 2025 – La compagnia Grimaldi Lines lancia un pacchetto turistico dedicato al Capodanno di Olbia, con partenza da Livorno e soggiorno a bordo della nave ormeggiata nel porto gallurese. L’iniziativa unisce trasporto, ospitalità e intrattenimento, offrendo ai viaggiatori la possibilità di vivere il passaggio al nuovo anno nella città del nord Sardegna.

Il programma, valido dal 30 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026, prevede il viaggio di andata e ritorno Livorno–Olbia, due cene e tre prime colazioni a buffet, oltre al pernottamento a bordo della nave durante la sosta in porto. I passeggeri potranno partecipare, con supplemento, alla cena di San Silvestro e assistere in serata al concerto di Marco Mengoni, protagonista del Capodanno olbiese.

Durante la permanenza in città, sarà possibile visitare Olbia e i suoi dintorni o aderire alle escursioni proposte dal tour operator: “L’isola di La Maddalena” e “Alla scoperta della Barbagia”. Sono previste diverse tipologie di cabine, interne ed esterne, oltre alle junior e owner suite.

Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente sul sito www.grimaldi-touroperator.com, dove sono indicati i dettagli, le tariffe e le condizioni di viaggio. L’iniziativa, patrocinata dal comune di Olbia, consolida il legame tra la compagnia di navigazione e la città, proponendo un modo originale per vivere la Sardegna anche in inverno.