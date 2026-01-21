★VIDEO★ Latina 21 gennaio 2026 – Era nell’aria da tempo e lo stesso procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, lo aveva fatto capire lo scorso 21 gennaio durante la conferenza stampa sull’attività del 2025. Il plenum del Consiglio superiore della magistratura lo ha indicato come nuovo procuratore capo di Latina. Capasso ha ottenuto 15 preferenze, contro le 12 assegnate a Giancarlo Novelli e un astenuto.

Prima di trasferirsi in Sardegna per assumere la guida della Procura di Tempio Pausania, il magistrato ha svolto per circa vent’anni l’attività di pubblico ministero a Latina. Un passaggio che gli ha consentito di seguire da vicino le vicende giudiziarie della provincia e di acquisire una conoscenza diretta del territorio.

Con la deliberazione del Csm si completa dunque la procedura per la nomina del capo della Procura pontina, affidata a un magistrato che rientra a Latina dopo l’esperienza maturata negli ultimi anni a Tempio Pausania. Di seguito riproponiamo l’intervista rilasciata dal procuratore lo scorso 21 gennaio: