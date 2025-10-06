Sassari, 6 ottobre 2025 – Il Green Game, iniziativa nazionale dedicata all’educazione ambientale e ideata dai Consorzi BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, inaugura la sua tredicesima edizione in Sardegna. Lunedì 13 ottobre prenderà il via il tour regionale che coinvolgerà le scuole della provincia di Sassari, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sulla raccolta differenziata e il riciclo.

Tra gli istituti partecipanti figurano l’ITI G. M. Angioy e il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari, l’ITCG G. Falcone e P. Borsellino e l’IPSAR Costa Smeralda di Arzachena, l’IPSAR Costa Smeralda di Budoni, l’IIS Angelo Roth, l’IPSAR Piazza Sulis e l’IPIA Don Minzoni di Alghero, l’IIS Liceo G. M. Dettori L. A. F. De André di Tempio Pausania e l’ITCG D. Panedda di Olbia.

Il format, condotto dai formatori Alvin Crescini e Stefano Leva, combina momenti di apprendimento e competizione a squadre. Le migliori classi accederanno alla finale regionale di Cagliari, dove saranno assegnati premi in materiale didattico e il pass per la finalissima nazionale a Roma.