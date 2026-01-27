Olbia 27 gennaio 2026 – Sale l’attesa per la finale regionale del Green Game Sardegna, in programma venerdì 30 gennaio alle 10:00 nella Sala Plenaria della Fiera di Cagliari. L’iniziativa dedicata all’educazione ambientale e alle corrette modalità di raccolta differenziata vedrà confrontarsi gli studenti degli Istituti secondari di secondo grado provenienti da tutta l’Isola.

Il progetto, promosso dai Consorzi Nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, è partito lo scorso ottobre e ha coinvolto migliaia di studenti in un percorso formativo sui temi del riciclo e dell’economia circolare. Un road show diffuso ha attraversato numerosi comuni della Sardegna, unendo momenti di formazione e competizione e registrando una partecipazione ampia e costante.

Un dato rilevante riguarda la presenza alla finale: tutte le 64 scuole che hanno preso parte al tour regionale saranno rappresentate a Cagliari. Un segnale di adesione diffusa da parte di studenti, studentesse e docenti coinvolti.

Ampia la rappresentanza della Gallura e della provincia di Sassari. Per la selezione provinciale saranno in gara l’I.I.S. A. Roth di Alghero; l’I.T.C.G. G. Falcone – P. Borsellino e l’IPSSAR Costa Smeralda di Arzachena; il Liceo G. M. Dettori – F. De Andrè di Tempio Pausania; l’I.T.C.T. D. Panedda di Olbia; l’IPSSAR Costa Smeralda di Budoni. Completano il quadro l’I.T.I. G. M. Angioy e il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari.

Le scuole finaliste si contenderanno il titolo di Campione Green Game Sardegna 2026 e i premi in palio: buoni per l’acquisto di materiale didattico da 1.500 euro per la prima classificata, 1.000 euro per la seconda e 500 euro per la terza.

La finale regionale assegnerà inoltre l’accesso alla Finale Nazionale, prevista il 31 marzo a Roma al PalaTiziano, dove si confronteranno le migliori scuole provenienti da tutta Italia. Il Green Game, su scala nazionale, coinvolge ogni anno oltre 50.000 studenti, confermandosi come uno dei principali progetti di educazione ambientale rivolti al mondo della scuola.