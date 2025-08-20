Porto Cervo 20 agosto 2025 – Grande successo per il Galà della Sardegna, appuntamento ormai consolidato della stagione estiva in Costa Smeralda, interamente dedicato alle musiche popolari. La Piazzetta di Porto Cervo ha ospitato l’evento davanti a un pubblico numeroso che ha seguito con entusiasmo le esibizioni degli artisti isolani e la chiusura con gli Istentales, protagonisti del trentennale della loro carriera.

A condurre la serata è stata Incoronata Boccia, originaria di Sedilo, volto noto dell’informazione Rai e oggi direttore dell’Ufficio Stampa della Tv di Stato. Sul palco si sono alternati artisti e gruppi che hanno portato sonorità e tradizioni della Sardegna. L’apertura è stata affidata al tenore Cunsonu Santu Juanne di Thiesi, che ha proposto i canti tutelati dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità.

Hanno fatto seguito gli Organeddas di Orosei, con Giampaolo e Pierpaolo Piredda, che oltre agli organetti hanno suonato trunfa, sulittu e launeddas. Il Coro Terra Galana di Monti, diretto da Mariano Meloni, ha poi portato in scena melodie tradizionali, mentre il gruppo Minifolk della Pro Loco di Posada, curato da Arduino e Roberta Carta e accompagnato da Andrea Marongiu, ha coinvolto il pubblico con la freschezza dei giovani interpreti della tradizione.

Spazio anche alla voce potente di Marta Schirru, leader di “Marta ed il suo Gruppo”, al debutto a Porto Cervo dopo un percorso che l’ha portata a importanti festival in Sardegna e fuori dall’Isola.

Il momento più atteso è arrivato con gli Istentales, guidati da Gigi Sanna, che per la prima volta si sono esibiti nella piazzetta di Porto Cervo. La band ha proposto un concerto in chiave agropastorale, tra musica, ironia e richiami alla sardità, conquistando turisti e residenti.

Il finale ha trasformato la serata in una festa collettiva con bandiere e striscioni, mentre i quattro mori hanno fatto da cornice a due ore di spettacolo dedicate alla musica e alla cultura sarda.