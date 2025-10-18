Olbia 18 ottobre 2025 – Una scia rosa ha attraversato Olbia, dal lungomare Cossiga fino a piazza Elena di Gallura. Centinaia di passi, un solo messaggio: la prevenzione salva la vita. La “Walk for the Cure”, promossa dal Mater Olbia Hospital e da Komen Italia, ha riunito tante persone in una mattinata di solidarietà e consapevolezza dedicata alla salute femminile.

L’evento, patrocinato dal comune di Olbia, ha visto la presenza del sindaco Settimo Nizzi, che ha espresso soddisfazione per la risposta della comunità. Ad aprire il percorso la banda musicale Felicino Mibelli e il gruppo folk “Li Femini di Gaddura”.

La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, ha evidenziato l’impegno congiunto tra la struttura sanitaria olbiese e Komen Italia nella diffusione della cultura della prevenzione. Il ricavato delle donazioni sarà destinato a finanziare progetti per la salute femminile nel nord Sardegna.