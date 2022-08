★VIDEO★ OLBIA. Finale col botto per il Red Valley Festival. Nell’ultimo appuntamento dell’evento musicale protagonisti sono stati il rap di Fabri Fibra e Marracash, e il pop dei Pinguini Tattici Nucleari.

Ad aprire la serata, alla quale hanno assistito 18mila persone, è stato Fibra con la sua “Intro (Cielo)”. “Com’è andato il vostro Ferragosto? – ha chiesto l’artista al pubblico – Olbia fammi sentire un po’ d’amore con un coro da stadio”.

“Fenomeno”, “Demo nello stereo”, “Stelle” tra i brani proposti sul palco di Olbia dall’artista di Senigallia. E ancora “Pamplona” (“In Sardegna piove spumante” ha rappato), “Applausi per Fibra”, “Bugiardo”, “Non fare la puttana”, “Tranne te” e l’ultimo singolo, cantato a squarciagola dal pubblico, “Propaganda”.

Durante il concerto, il rapper ha voluto ricordare i 18 anni dall’uscita di “Mr Simpatia” e ha poi lasciato il palco a Marracash che è entrato in scena intorno alle 23:30. Trait d’union tra i due artisti è stata Madame, ospite a sorpresa della serata che si è esibita con entrambi. “Quanti siete raga? Che emozione! – ha urlato Marra – Questo Ferragosto è uno dei migliori che abbia passato negli ultimi anni”.

L’artista siciliano cresciuto a Milano ha saputo arrivare al pubblico colpendo nel segno con i suoi pezzi più profondi come “Pagliaccio”, “Cosplayer”, “Crazy love”, “Dubbi” e “Laurea ad Honorem” che ieri sera ha dedicato “a chi è cresciuto dritto nonostante le brutte esperienze”.

Dall’una e un quarto a prendersi la scena sono stati i Pinguini Tattici Nucleari. La band, fondata in provincia di Bergamo nel 2010 e in vetta alle classifiche dieci anni dopo grazie alla partecipazione a Sanremo 2020 con “Ringo Starr”, ha fatto ballare e saltare i fan in uno spettacolo coinvolgente ed emozionante che ha chiuso ufficialmente il Festival.

Per i bilanci ci sarà tempo ma il Red Valley è già diventato un successo internazionale che in soli quattro giorni ha richiamato circa 80mila persone. Di seguito il video di Fabri Fibra “Intro (Cielo)” ▼