Olbia 11 ottobre 2025 – Sotto il cielo di Cattolica, in Emilia-Romagna, hanno brillato i colori della Gallura. Tre giovani cavalieri del Circolo Ippico Gli Olivastri Palahorse, con sede a Golfo Aranci e guidati da Piera Monti, hanno conquistato un posto tra i migliori d’Italia nella finale nazionale del Progetto Sport 2025 – Col. Lodovico Nava, ospitata all’Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano.

Dopo le selezioni regionali di Maracalagonis, la squadra del Circolo gallurese ha rappresentato la Sardegna nella prestigiosa competizione nazionale di salto ostacoli. In campo sono scesi Filippo Fazzi, Edoardo Piccinnu, Natalia Monni, Giorgia Vargiu, Flavio Masia e Gaia Chironi, protagonisti di tre intense giornate di gara all’Horses Riviera Resort di Cattolica.

Il gruppo ha ottenuto risultati di rilievo grazie al secondo posto di Masia con Chiara di Luna, alla vittoria di Chironi con Teodora by Noa e al quarto posto di Vargiu con Dorado.

Grazie a questi risultati, i tre giovani atleti accedono alla Fiera Cavalli di Verona come “Best rider d’Italia“, un riconoscimento che premia il talento, la dedizione e l’impegno costante del gruppo guidato da Piera Monti.