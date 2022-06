GOLFO ARANCI. La terza, la quarta e la quinta spiaggia, insieme a quella del villaggio Baja Caddinas riaprono. Lo ha comunicato il sindaco Mario Mulas dopo aver ricevuto l’esito delle ultime rilevazioni dell’Arpas.

“Ci auguriamo di avere qualche riscontro positivo nella giornata di oggi – aveva detto fiducioso questa mattina il sindaco dopo aver presentato denuncia contro ignoti ai Carabinieri – in modo da revocare immediatamente le ordinanze di divieto di balneazione”. Quello delle acque inquinate è un fenomeno, a quanto sottolinea il primo cittadino, che va avanti da anni, in particolare con l’arrivo dell’estate e del conseguente aumento delle presenze in paese.

“Non abbiamo nessuna competenza in merito alla gestione dei servizi idrico fognari – risponde il sindaco a chi attacca il Comune di non essere intervenuto prima -. La situazione è in capo ad Abbanoa ma non per questo è sempre responsabile.

L’ Arpas esegue campionamenti periodicamente. Se questo accade quando, ad esempio, un privato ha appena chiamato l’autospurgo che arriverà dopo alcune ore, è ovvio che si verificherà il fuori norma”.

Secondo il primo cittadino, nonostante l’allarme sia rientrato, resta necessario che tutti facciano la propria parte. “Siamo un paese sul mare e ogni sbaglio può andare a pesare sull’economia del paese. Chiudere una spiaggia, infatti, è un disastro. Occorre fare attenzione anche nelle azioni quotidiane più semplici, come lavare la macchina davanti a casa. Quell’acqua, infatti, andrà a finire a mare”.

Il ritiro dell’ordinanza di divieto di balneazione ha immediata efficacia.